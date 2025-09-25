El colectivo ciudadano “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido”, integrado por más de 60 colonias y asociaciones vecinales del poniente del Valle de México, trabajando con las autoridades aeronáuticas para atender los efectos del rediseño del espacio aéreo implementado en 2021, el cual incrementó el ruido ocasionado por los aviones en la zona.

En reuniones recientes con la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), se reconoció la viabilidad de algunas propuestas presentadas y se abrió una mesa técnica de diálogo que busca equilibrar dos objetivos: la salud y bienestar de la población y la seguridad operacional de todos los aviones que sobrevuelan el espacio aéreo de la Ciudad de México.

“Como parte de este proceso, se revisan alternativas de trayectorias de salida de las pistas izquierda y derecha del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)que, mediante nuevos parámetros de vuelo más eficientes, podrían reducir significativamente el número de personas afectadas por el ruido que genera el paso de las aeronaves”, indicó el colectivo, en un comunicado.

Tras las reuniones, Seneam confirmó la viabilidad preliminar de la Alternativa 1 propuesta por los vecinos, y anunció que será considerada en el marco de un nuevo rediseño integral del espacio aéreo bajo criterios de Navegación Basada en Performance (PBN).

Vecinos y autoridades acuerdan agenda de trabajo para disminuir ruido aéreo

Asimismo, se acordó establecer una agenda de trabajo que incluirá: la evaluación técnica detallada de las rutas de salida propuestas; la preparación de propuestas de llegada para disminuir el impacto acústico en la zona poniente; la creación de un comité que incorpore a representantes ciudadanos en las fases correspondientes del rediseño; y el fortalecimiento de la cooperación con especialistas del Colectivo en ruido y seguridad aérea.

Los vecinos compartieron su experiencia sobre el ruido de los aviones en la zona, sus estudios y diagnósticos.

Desde hace más de tres años, vecinos y especialistas documentaron con estudios técnicos los impactos del incremento de vuelos sobre zonas densamente pobladas: ruido superior a los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), alteraciones en el descanso nocturno, afectaciones a la salud cardiovascular y cognitiva, así como una disminución en la calidad de vida de más de 2.6 millones de personas.

El colectivo reconoció la apertura mostrada por las autoridades, quienes reiteraron que la seguridad de las operaciones aéreas es prioritaria.

“Desde “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido” refrendamos nuestro compromiso con un diálogo respetuoso, técnico y colaborativo, convencidos de que es posible construir soluciones que garanticen vuelos seguros y comunidades saludables”, afirmaron.

