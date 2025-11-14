La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.31 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.81% o 15 centavos respecto a la jornada del viernes anterior, con lo que logra ligar dos semanas de ganancias, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este viernes en 18.79 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.58% o 11 centavos por debajo del cierre de la semana pasada.

La apreciación del peso se concentró en las primeras cuatro sesiones de la semana, ante la debilidad sostenida del dólar estadounidense, que cerró la semana con un retroceso de 0.31%.

El retroceso del dólar en la semana se debe principalmente a la expectativa de deterioro económico en Estados Unidos. El miércoles en la noche terminó el cierre del gobierno que tuvo una duración de 43 días, siendo el mayor en registro. Con la reapertura del gobierno, hay incertidumbre sobre la publicación de indicadores económicos que fueron suspendidos durante todo octubre y parte de noviembre, principalmente la inflación y el reporte de empleo correspondiente a octubre, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en la semana fueron: el peso chileno con 1.90%, el franco suizo con 1.38%, el peso argentino con 1.11%, la corona checa con 1.07%, el rand sudafricano con 1.06% y el ringgit de Malasia con 1.05%.

El mercado de capitales cerró la semana con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Nasdaq Composite que cayó 0.45% en la semana, retrocediendo por segunda semana al hilo. El Dow Jones registró un alza de 0.34%, ganando en cuatro de las últimas cinco semanas y alcanzando un nuevo máximo histórico; por su parte, el S&P 500 subió 0.08%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la semana con una pérdida de 1.65%, luego de dos semanas al hilo de avances. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Grupo Bimbo, con una caída de 7.92%; Becle, -6.15%; Grupo Carso, -5.43%; Grupo Aeroportuario del Sureste, -3.82%; y Coca-Cola Femsa, -3.71%.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la semana cotizando en 4 mil 83 dólares por onza, con una ganancia de 2.14%. Con esto, el oro interrumpió tres semanas consecutivas a la baja.

El petróleo WTI cerró la semana cotizando en 60.09 dólares por barril, con una ganancia de 0.57% en la semana, que mostró una alta volatilidad tocando un mínimo de 58.12 y un máximo de 61.28 dólares por barril.

