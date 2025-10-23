Genomma Lab, empresa farmacéutica dedicada al cuidado personal, esta considerando aumentar el precio de la bebida Suerox, debido al aumento para el impuesto a refrescos y bebidas endulzadas, de acuerdo con la agencia Bloomberg,

A través de una conferencia, Marco Sparvieri; CEO de Genomma Lab, expresó que la decisión del aumento de precio dependerá de si la competencia de Suerox asume o traspasa Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Comentó que en caso de que sus competidores suban los precios de las bebidas y no asuman el IEPS, la empresa los seguirá, pero si no suben el precio "tendremos que absorberlo y ese impacto ya esta incorporado en las finanzas y planes para 2026".

Además, Spavieri expresó que esta medida afectará a todas las empresas que se encuentran en esta categoría, incluso a quienes venden bebidas isotónicas, como los electrolitos.

Sin embargo, aseguró que Suerox tiene una ventaja, ya que no esta endulzado con azúcar.

"Con base en la información pública que conocemos, el IEPS que aplicará Suerox será la mitad que aplicará a nuestros competidores de isotónicos y electrolitos", aseguró el CEO de Genomma Lab.

¿Cómo será el incremento de IEPS para refrescos y bebidas endulzadas?

El Congreso aprobó una reforma a la Ley del IEPS, que eleva los gravámenes a bebidas azucaradas, cigarros, videojuegos calificados como violentos y casas de apuestas en línea.

El dictamen fue avalado en la Cámara de Diputados con 337 votos a favor y entrará en discusión en el Senado antes de publicarse oficialmente.

El impacto del IEPS se verá de la siguiente forma:

Para bebidas con azúcar, el IEPS incrementará a 3.80 pesos por litro, frente a los actuales 1.6451 pesos, lo que implica un alza de poco más de 2 pesos por litro

Bebidas endulzadas con edulcorantes pagarán 1.50 pesos por litro

En el caso de los cigarros, la tasa ad valorem pasa de 160% a 200%, lo que podría llevar el precio de una cajetilla de 80 – 90 pesos a alrededor de 100 pesos

Los videojuegos con contenido violento quedarán sujetos a un IEPS del 8%

Las casas de apuestas en línea enfrentarán un aumento de impuesto ad valorem del 30% al 50%

