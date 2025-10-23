La embotelladora Arca Continental, anticipa un aumento de entre 8 y 10% en los precios de sus productos como respuesta al incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que entrará en vigor en 2026.

La compañía reconoció que la medida podría traducirse en una caída de volúmenes de venta durante 2026.

El director general de la empresa, Arturo Gutiérrez, explicó que este ajuste es necesario para preservar la rentabilidad, aunque aseguró que hay razones para pensar que el impacto podrá mitigarse, recordando la experiencia previa del aumento impositivo de 2014.

“Este impuesto que esperamos implementar para 2026 nos obligaría a trasladar el impacto a los precios. Ya lo hicimos hace 12 años. Estimamos que el alza estaría entre 8 y 10% y tendríamos que ajustarla a la inflación después de eso, considerando que queremos mantener la competitividad en términos de márgenes”, señaló en llamada con analistas.

El directivo confía en que la demanda se vea impulsada por eventos de alto impacto el próximo año, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, así como por el centenario de Coca-Cola en el país.

“En México celebraremos el centenario de Coca-Cola, por lo tanto, hay muchos factores que nos favorecerán, considerando que será un entorno desafiante a medida que transfiramos estos impuestos”, agregó.

Además, indicó que la compañía buscará promover su portafolio de bebidas con menos calorías y versiones sin azúcar, que protagonizará diversas campañas vinculadas al Mundial 2026. Con ello, la empresa pretende reforzar su compromiso con la salud y la sostenibilidad, en línea con el diálogo que mantiene con las autoridades mexicanas.

De acuerdo con el directivo, el reto no solo será trasladar el impuesto al consumidor, sino hacerlo con estrategias que preserven el liderazgo en el mercado.

“No se trata solo de trasladar precios, sino también de qué haremos para mantener el liderazgo y aumentar nuestra presencia. Lo que nos favorece es que el impuesto está diseñado en un peso por litro”, afirmó.

Para compensar el efecto del gravamen, Arca Continental redoblará sus programas de asequibilidad con presentaciones individuales y de entrada, manteniendo precios accesibles. Además, implementará medidas de eficiencia en logística, reducción de peso en envases y una reestructuración organizativa enfocada en la agilidad y claridad de roles, lo que permitirá mejorar su margen operativo.

En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Arca Continental informó que sus ventas en el tercer trimestre del año ascendieron a 62 mil 920 millones de pesos, un incremento de 0.5% respecto al mismo periodo de 2024.

En el acumulado enero-septiembre, los ingresos alcanzaron 183 mil 386 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 6.6%. Su utilidad neta trimestral fue de cinco mil 311 millones de pesos, un avance de 3.5%, con un margen neto de 8.4 por ciento.

