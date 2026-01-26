Más Información

Bruselas. Los reguladores de la abrieron el lunes una investigación formal sobre la plataforma de redes sociales de , X, después de que su chatbot de, Grok, comenzara a difundir imágenes sexualizadas no consensuadas en la plataforma.

El escrutinio desde Bruselas se produce después de que provocara una reacción global al permitir a los usuarios, a través de sus herramientas de generación y edición de imágenes de , producir imágenes con los rostros de personas reales en las que aparecían mujeres con bikinis transparentes o ropa reveladora. Los investigadores dijeron que algunas imágenes parecían incluir a menores. Algunos gobiernos prohibieron el servicio o emitieron advertencias.

El ejecutivo de la UE, compuesto por 27 naciones, dijo que estaba investigando si X ha hecho lo suficiente, como requieren las regulaciones digitales del bloque, para contener los riesgos de difundir contenido ilegal, como “imágenes sexualmente explícitas manipuladas”.

Eso incluye contenido que “puede equivaler a material de infantil”, dijo la Comisión Europea. Estos riesgos ahora se han “materializado”, dijo la comisión, exponiendo a los ciudadanos del bloque a “daños graves”.

Los reguladores examinarán si Grok está cumpliendo con sus obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales, el amplio conjunto de normas del bloque para mantener a los usuarios de a salvo de contenido y productos dañinos.

En respuesta a una solicitud de comentarios, una portavoz de X dirigió a The Associated Press a una declaración anterior en la que la compañía afirma que sigue “comprometida a hacer de X una plataforma segura para todos” y que tiene “tolerancia cero” para la , la desnudez no consensuada y el contenido sexual no deseado.

La declaración de X del 14 de enero también decía que dejaría de permitir a los usuarios representar a personas en “bikinis, ropa interior u otra vestimenta reveladora”, pero solo en lugares donde sea ilegal.

“Los no consensuados de mujeres y niños son una forma violenta e inaceptable de degradación”, afirmó Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la comisión.

“Con esta investigación, determinaremos si X ha cumplido con sus obligaciones legales bajo la DSA, o si ha tratado los derechos de los ciudadanos europeos, incluidos los de mujeres y niños, como daños colaterales de su servicio”, dijo Virkkunen, quien supervisa la , la seguridad y la democracia.

La Comisión también dijo el lunes que está ampliando una investigación separada sobre X para determinar si la plataforma ha estado cumpliendo con los requisitos de la DSA. Esa investigación se abrió en 2023 y aún está en curso. Hasta ahora, ha resultado en una multa de 120 millones de euros (entonces 140 millones de dólares) en diciembre por incumplimientos de los requisitos de transparencia.

