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Atenas.- Un hombre hirió a cinco personas en tras irrumpir con una escopeta primero en una oficina pública y después en la sede del Tribunal de Apelaciones de la capital griega, donde de forma indiscriminada antes de huir, informaron varias emisoras locales.

El hombre, identificado por la Policía como una persona de 89 años, perpetró el primer ataque en unas oficinas del Organismo Nacional de Seguridad Social (EFKA), donde hirió a un empleado tras dispararle en un pie.

El sospechoso se subió luego a un taxi y se trasladó al Tribunal de Apelaciones, situado a unos 500 metros de la sede central de la Policía de Atenas, explicó la televisión privada Skai.

Tras pasar por la puerta principal del tribunal empezó a disparar contras las personas en el lugar, hiriendo levemente en los pies a cuatro funcionarios judiciales.

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"Estábamos en el patio del Tribunal de Apelación cuando de repente la gente empezó a correr. Un anciano con una gabardina azul entró en la oficina número 23, disparó tres veces al suelo y dejó la escopeta sobre la fotocopiadora", describió un testigo a Skai.

Tras el segundo ataque, el hombre logró salir del tribunal y las autoridades le perdieron el rastro, por lo que la Policía de Atenas ha lanzado un amplio dispositivo para localizarlo.

El fue presentado por las autoridades como una persona con trastornos psicológicos.

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Los cinco heridos por los dos ataques fueron trasladados a un hospital de Atenas, donde recibieron tratamiento por lesiones leves, según el portal Newsit.

La Asociación de Jueces y Fiscales de Grecia denunció en un comunicado que este ataque "sin precedentes" demuestra "de la peor manera posible la ausencia de medidas de seguridad adecuadas para la protección de los funcionarios judiciales, los abogados y el público que acude diariamente a los tribunales".

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