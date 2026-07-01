La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que se realizó el montaje de la primera columna de la Línea 4 del Cablebús, que tendrá conexión con 30 colonias en Tlalpan, 9 colonias en Coyoacán y la Línea 3 del Metro.

En la estación Universidad, el titular de la Sobse, Raúl Basulto, encabezó una reunión de trabajo con la Dirección General de Obras para el Transporte, para dar seguimiento a los avances de esta obra de movilidad.

Durante la sesión, la Sobse revisó a detalle el proyecto ejecutivo, analizando los aspectos arquitectónicos, estructurales, instalaciones, acabados, accesibilidad, el diseño de la estación Universidad.

Lee también Suman 20 detenidos en inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México durante el partido contra Ecuador; 17 están señalados por reventa

Durante la sesión, la Sobse revisó a detalle el proyecto ejecutivo. Foto: Especial

Además del avance de ejecución de cada una de las estaciones con el propósito de asegurar que cada etapa del proyecto se desarrolle conforme a lo planeado.

La Línea 4 del Cablebús de la Ciudad de México será, con sus 11.4 km, la más larga del mundo, y prevé mover a 65 mil personas al día en tan sólo 40 minutos, de acuerdo con el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous.

[Publicidad]

vr/cr