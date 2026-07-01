Metrópoli | 01-07-26 | 17:05 | Actualizada | 01-07-26 | 18:38 |

La (Sobse) informó que se realizó el montaje de la primera columna de la Línea 4 del , que tendrá conexión con 30 colonias en Tlalpan, 9 colonias en Coyoacán y la Línea 3 del Metro.

En la estación Universidad, el titular de la Sobse, Raúl Basulto, encabezó una reunión de trabajo con la , para dar seguimiento a los avances de esta obra de movilidad.

Durante la sesión, la Sobse revisó a detalle el proyecto ejecutivo, analizando los aspectos arquitectónicos, estructurales, instalaciones, acabados, accesibilidad, el diseño de la estación Universidad.

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Durante la sesión, la Sobse revisó a detalle el proyecto ejecutivo. Foto: Especial
Durante la sesión, la Sobse revisó a detalle el proyecto ejecutivo. Foto: Especial

Además del avance de ejecución de cada una de las estaciones con el propósito de asegurar que cada etapa del proyecto se desarrolle conforme a lo planeado.

La Línea 4 del Cablebús de la Ciudad de México será, con sus 11.4 km, la más larga del mundo, y prevé mover a 65 mil personas al día en tan sólo 40 minutos, de acuerdo con el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous.

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vr/cr

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