La Línea 1 del Cablebús, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, suspendió temporalmente su operación debido a una tormenta eléctrica que azota la zona norte de la Ciudad de México.

El Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec, inició el desembarque de los usuarios como medida preventiva para priorizar la seguridad, mientras prevalecen las lluvias intensas en dicha zona de la capital.

Agrego que el servicio será reanudado de manera habitual una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas y sea seguro restablecer la circulación de las cabinas.

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Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte.



Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 1, 2026

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“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, informó.

vr/cr