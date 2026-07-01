La Policía de la Ciudad de México detuvo a 20 personas durante el operativo de seguridad desplegado en inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México por el partido entre las selecciones de México y Ecuador, relaizado la tarde y noche del lunes.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), 17 de los detenidos están señalados por reventa, mientras que los otros tres estaban en posesión de 40 tarjetas de recarga, un tarjetón y dos gafetes de acreditación, posiblemente falsos, así como dos terminales de cobro.

Además, durante las actividades en el estadio, el FIFA Fan Fest y los Festivales Futboleros, policías de la SSC realizaron 9 mil 390 atenciones y orientaciones ciudadanas, y 84 orientaciones y recomendaciones dirigidas a turistas.

La Policía de la Ciudad de México detuvo a 20 personas en inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México. Foto: Especial

Lee también Presentan la "Ley Merlín" en CDMX; buscan que animales reciban beneficios por generar ingresos

También se realizaron 310 atenciones prehospitalarias por diversos padecimientos médicos.

Además, elementos de la Policía Turística realizaron 85 traducciones a visitantes extranjeros.

[Publicidad]

Por su parte, eventos de la Brigada de Vigilancia Animal brindaron 21 hidrataciones a mascotas a través de los dos puntos instalados en inmediaciones del FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino.

vr