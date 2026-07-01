Ecatepec, Méx.- Luis Esteban “N” de 19 años fue sorprendido por policías municipales, brincando la barda de una escuela primaria de la cual presuntamente robó 11 metros de cable.

De acuerdo con lo informado por el gobierno municipal, fueron elementos del sector 14 de la policía municipal quienes observaron al sujeto saliendo de la primaria “Sóstenes Rocha”, ubicada en la colonia Ciudad Cuauhtémoc.

Al ver la presencia policial en la calle Cenzontle y luego de brincar la barda, cargando consigo cable de color negro, el sujeto intentó escaparse. Sin embargo, no lo logró y terminó por ser arrestado.

Hay un video en redes sociales en el que Luis Esteban fue captado intentando entrar a la primaria “Ignacio Manuel Altamirano”. Foto: Especial

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A Luis Esteban lo encontraron en posesión de 11 metros de cable de cobre con forro de plástico negro, el cual pertenece a la infraestructura hidráulica de la escuela; y también portaba un cuchillo de hoja metálica y pinzas de metal.

Este sujeto estaría relacionado con otros atracos a escuelas, por lo que fue presentado ante el ministerio público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sitio en el que se definirá su situación ante la ley.

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Además, hay un video en redes sociales en el que Luis Esteban fue captado intentando entrar a la primaria “Ignacio Manuel Altamirano”, y estaría vinculado a otros dos ilícitos en el municipio.