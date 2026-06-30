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Madrid.- La Universidad Complutense de Madrid (UCM) suspendió de funciones durante un año al profesor Juan Carlos Monedero, uno de los cofundadores del partido izquierdista español Podemos, al concluir el expediente contra él por acoso sexual, confirmaron este martes a EFE fuentes cercanas a la denunciante.
La Universidad Complutense, a su vez, remitió a "la normativa vigente en materia de protección de datos" para no pronunciarse sobre la suspensión de Monedero, que fue asesor del gobierno chavista de Venezuela, por la comisión de una falta muy grave de acoso a una alumna.
Fuentes del Rectorado consultadas por EFE aseguraron que "no facilitan ni confirman datos personales relativos a terceros".
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Según la resolución, publicada hoy por el diario El País, del "periodo total de suspensión de un año impuesto" ya se han cumplido "seis meses con carácter de medida preventiva", tiempo que deberá ser tenido en cuenta para el cómputo total del plazo de suspensión decidido.
La Unidad de Igualdad de la Complutense abrió en enero de 2025 una investigación a este docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología con un expediente de información reservada, tras recibir una denuncia de acoso sexual por parte de una estudiante.
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Según indicaron entonces fuentes de la UCM, ese expediente "confidencial" se trasladó a la Inspección de Servicios de la universidad, y en abril siguiente, a la Fiscalía.
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El Ministerio Público archivó el procedimiento penal al no apreciar delito "contra la integridad moral", aunque calificó el supuesto comportamiento del profesor de "improcedente" y "reprochable moralmente".
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Monedero fue consultor del Instituto Europeo de Florencia y del Banco Central Europeo, asesor del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, profesor visitante de la Universidad Iberoamericana de Puebla y responsable de formación del Centro Internacional Miranda de Venezuela, y observador internacional electoral en Venezuela, México y Colombia.
mcc
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