La Fiscalía General de la República (FGR) efectuó un evento de incineración de más de tres toneladas de diversas drogas y más de dos mil litros de metanfetamina en las instalaciones del Recinto Ferial del municipio de Charo, Michoacán.

Esto en cumplimiento con el Programa de Destrucción de Narcóticos y Bodegas Vacías.

La droga asegurada consistió en:

Una tonelada 204 kilos 639 gramos de metanfetamina

Una tonelada 859 kilos 128 gramos de marihuana

11 kilos de semilla de marihuana

Seis kilos 55 gramos de cocaína

10 gramos 645 miligramos de cocaína mezclada con fenacetina

Unidades de psicotrópicos

Dos mil 218 litros 316 mililitros de metanfetamina líquida

Además de dos kilos 21 gramos de sustancia negativa

Destruye FGR más de tres toneladas de narcóticos y dos mil litros de metanfetamina en Michoacán (19/04/2026). Foto: Especial

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Los narcóticos fueron asegurados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Así como de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Fiscalía General de Justicia del Estado, Policías Municipales, y Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de la Policía Federal Ministerial.

En el evento participaron integrantes del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, en coordinación con personal del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), quienes constataron el peso y autenticidad de las drogas.

Destruye FGR más de tres toneladas de narcóticos y dos mil litros de metanfetamina en Michoacán (19/04/2026). Foto: Especial

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