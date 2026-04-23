Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, afirmó que el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre un eventual cambio en la embajada no lo tomó por sorpresa, pues previamente ya había conversado con la mandataria sobre el tema.

Indicó que continuará en el cargo hasta que se cumplan los tiempos establecidos.

“Me queda muy claro que las etapas terminan, se acaban, pero la huella queda”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

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Destacó que uno de los trabajos que más lo ha marcado es acompañar a la comunidad migrante en centros de detención y prisiones, además de supervisar que la atención hacia ellos sea cercana y solidaria.

Seguir sirviendo a 🇲🇽#México, es mi futuro. pic.twitter.com/sxbdoDKcMB — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) April 23, 2026

Expresó que valora especialmente haber encabezado una gestión transexenal, al coincidir con un presidente y una presidenta de México, así como con dos presidentes de Estados Unidos.

El embajador subrayó que México nunca olvida ni deja sola a su población migrante.

“Hasta el último día voy a dar resultados; servir a mi país es, sin duda, lo que veo en mi futuro”.

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