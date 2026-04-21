Luego de que el embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas Megías, fue convocado por una "inacción" en el caso de una menor supuestamente retenida ilegalmente en nuestro país, ese país ahora le llamó la atención.

La Cancillería Rusa informó que este 20 de abril convocó al embajador Villegas Megías, a quien informó sobre el interrogatorio a la ciudadana rusa menor de edad, Kristina Románova, quién manifestó su intención de permanecer en México para residir.

"Llamaron la atención del interlocutor sobre las obligaciones de la Parte Mexicana en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y de la Convención Consular bilateral de 1978, según las cuales se prevé asegurar sin obstáculos la comunicación libre de los representantes autorizados de Rusia con sus ciudadanos, lo cual en este caso no fue garantizado", expuso.

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La Cancillería rusa señaló que el deseo consignado por escrito en el acta correspondiente por Kristina Románova "impone a los socios mexicanos una mayor responsabilidad por la seguridad y la salud de la ciudadana rusa" hasta y después de que alcance la edad legal el 15 de mayo de 2026.

"Subrayamos que, junto con las organizaciones rusas de Derechos Humanos y sociales, continuaremos, dentro de las posibilidades existentes, manteniendo bajo control la situación con nuestra compatriota en lo que se refiere al respeto de todos sus derechos por la Parte Mexicana" añadió.

Recientemente, Eduardo Villegas Megías fue convocado por ese país ante una “una inacción” por el caso de la menor Kristina Románova, supuestamente retenida ilegalmente por las autoridades mexicanas en un centro de internamiento.

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María Zajárova, portavoz de la Cancillería de Rusia, destacó que llevaban a cabo acciones diplomáticas: “Ante el hecho de que se hayan ignorado los repetidos llamamientos de Moscú, la parte rusa ha exigido con firmeza el acceso consular inmediato a la menor”.

Enfatizó que se trata de una ciudadana rusa y debe haber condiciones para su regreso sin obstáculos a Rusia.

Indicó que el tema ha sido ampliamente debatido y cubierto por los medios rusos, así como abordado por representantes autorizados de las autoridades rusas.

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