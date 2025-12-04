La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.23 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.31% o 6 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Con este resultado, la divisa mexicana cierra en su nivel más fuerte ante el billete verde desde el 23 de julio de 2024 cuando terminó en 18.16 pesos. De esta forma fue la tercera modeda más apreciada en la sesión y se acercó a su mínimo del año de 18.20 unidades alcanzado el 17 de septiembre.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó este jueves en 18.69 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.43% o 8 centavos por debajo del cierre del miércoles.

Lee también Precio del dólar este 4 de diciembre: el peso es favorecido por retroceso del billete verde

El peso tocó su mínimo de la sesión luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en Washington, D.C., donde se reunirá con el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Este encuentro marcaría la primera reunión entre Sheinbaum y Trump desde que asumió la presidencia, y se espera que aborden el tema de los aranceles, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

La especialista destacó que Trump dijo que dejará expirar el acuerdo el siguiente año o impulsará uno nuevo. Esto no es posible debido a la cláusula “sunset”, que establece una revisión a los 6 años de inicio del tratado (julio del 2026) que en caso de no ponerse de acuerdo los tres países miembros los obligaría a volver a reunirse en un año y así sucesivamente hasta cumplirse 10 años, plazo en que de no haber un acuerdo en las revisiones expiraría el T-MEC.

Claudia Sheinbaum pidió que la Selección Mexicana piense siempre en la grandeza de su país durante el Mundial 2026 / FOTO: Berenice Fregoso

Bolsas cierran de forma mixta

Por otra parte, se informó que el apoyo al desempleo disminuyó en Estados Unidos, lo que generó un menor nerviosismo sobre la situación actual del mercado laboral y redujo levemente la expectativa de que la Reserva Federal haga un recorte a su tasa de interés en la decisión del 10 de diciembre a 91.4%, por debajo a lo observado a inicios de la semana cuando se alcanzó una probabilidad de 99.0%.

Esta reducción en la probabilidad afectó ligeramente al mercado de capitales. En Estados Unidos, el Dow Jones mostró una pequeña caída de 0.07%, luego de dos sesiones de ganancias. Por otro lado, el Nasdaq Composite registró un avance de 0.22%, mientras que el S&P 500 subió 0.11%.

Lee también Precio del dólar: Peso liga dos sesiones con ganancias; mercados siguen a la espera de anuncio de la Fed

En México, el índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.18%, llevando al índice a terminar a solo 1.07% por debajo de su último máximo histórico. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras como Pinfra con un alza de 3.02%; Qualitas, 2.93%; Grupo Carso, 2.34%; Alsea, 1.68%; y Genomma Lab, 1.63%.

En el mercado de materias primas, el oro terminó la sesión cotizando en cuatro mil 208 dólares por onza, con una ligera ganancia de 0.07% y cortando una racha de dos sesiones a la baja. El mercado se mantiene cauteloso previo a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, de la que se espera un recorte de 25 puntos base en su tasa de interés.

El petróleo WTI terminó la sesión cotizando en 59.75 dólares por barril, con una ganancia de 1.4%. El crudo avanza, pues persisten los ataques de Ucrania a la infraestructura petrolera de Rusia, lo que está causando un detrimento en expectativas de un acuerdo de paz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm