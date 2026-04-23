Tras la visita que realizó a nuestro país del 19 al 22 de abril, el Gobierno de México aseguró que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, convino consolidar la cooperación en el tema de personas desaparecidas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguraron en un comunicado conjunto que Turk afirmó que su visita fue “muy fructífera” y retomó “varias buenas prácticas” como la reforma constitucional que consagra a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público; el establecimiento de centros LIBRE para impulsar los derechos de las mujeres a nivel local y la consulta pública en cuestiones de derechos ambientales.

Indicaron las dependencias que el Alto Comisionado conoció de primera mano los logros y desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos.

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“En materia de desapariciones, en congruencia con la apertura y diálogo permanente que México mantiene con los organismos de derechos humanos, se convino consolidar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado en la prevención y combate de este fenómeno.

“El Gobierno de México reiteró que reconoce los desafíos que implica este delito, reafirmó su pleno compromiso para enfrentarlo y expresó su disposición permanente para continuar fortaleciendo la cooperación internacional en la materia”, destacaron la SRE y la Segob.

“México cuenta con un marco jurídico e institucional de gran potencial centrado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que constituye una referencia a nivel internacional y fue elaborado con la participación de las víctimas. La reciente adopción de un protocolo nacional de búsqueda actualizado representa un paso importante”, reconoció Volker Turk.

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Según las Secretarías, también reconoció los avances del país en materia de derechos económicos y sociales. El Gobierno de México reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las personas migrantes y se solicitó al Alto Comisionado su apoyo para promover en distintos foros internacionales, medidas que garanticen la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, con independencia de su situación migratoria.

En el recuento de la visita, se destacó que el Alto Comisionado conversó sobre la importancia de garantizar el acceso a la justicia “de manera eficaz y accesible”, así como redoblar las medidas a nivel nacional e internacional para combatir el tráfico ilícito de armas.

Entre otros temas, habló de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y reconoció que “el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas constituye un modelo muy relevante y un referente en la región, en particular por su esquema de gobernanza que incorpora activamente a la sociedad civil”.

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Refrendó el Gobierno que México continuará siendo un actor regional y global en apoyo del multilateralismo y del sistema internacional de derechos humanos.

“A través de intercambios constructivos como los sostenidos durante esta visita, México reafirma su compromiso con la apertura a la cooperación internacional y con la cooperación multilateral, elementos esenciales para garantizar los derechos humanos”, dijeron la SRE y la Segob.

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