La Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Red de Clústeres de la Industria Automotriz de México (REDCAM) firmaron un Acuerdo de Colaboración Estratégica que consolida una alianza nacional entre la cámara que agrupa a los fabricantes de autopartes y los clústeres automotrices que integran la fuerza productiva regional del país.

El convenio se suscribió en el marco de la cuarta sesión anual de trabajo del consejo directivo nacional de la REDCAM y representa un paso decisivo para alinear la visión nacional con las estrategias regionales ante el reto de la revisión del T-MEC en 2026.

Así como el reacomodo de las cadenas globales de suministro y la transición hacia nuevas plataformas de movilidad eléctrica y digital.

“Con esta firma, México asume el compromiso de fortalecer su cadena de valor de autopartes y componentes con una estrategia coordinada entre la organización nacional de autopartes y los 12 clústeres automotrices que operan en México”, indicó la INA, en un comunicado.

A través de esta colaboración, la INA consolida su papel como organización líder de la industria nacional de autopartes, mientras que REDCAM se posiciona como el brazo regional de implementación de la agenda estratégica que requiere el sector en temas de comercio exterior, política industrial, talento, innovación, desarrollo de proveedores y financiamiento.

Los ejes centrales de este acuerdo son: T-MEC 2026 y entorno regulatorio; desarrollo de proveedores y encadenamiento productivo; talento y certificación de habilidades; financiamiento para Pymes proveedoras; inteligencia de datos e inversiones; así como aftermarket y promoción empresarial.

