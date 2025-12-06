Washington D.C.— En un momento de tensión en las negociaciones del T-MEC —un acuerdo cuya continuidad Estados Unidos ha amagado con frenar—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este viernes su primera reunión trilateral con su homólogo estadounidense Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En este primer acercamiento, Sheinbaum propuso reforzar los vínculos entre las tres naciones al recordar que son, ante todo, “amigos” comerciales, de acuerdo con fuentes que participaron en el encuentro. “Somos amigos y debemos estar fortalecidos juntos”, expresó la Mandataria durante el encuentro, de acuerdo con las fuentes.

Por su parte, Audrey Champoux, portavoz del primer ministro canadiense, indicó en una declaración enviada a la agencia AFP que durante el encuentro se acordó “seguir trabajando juntos en el CUSMA”, el acrónimo canadiense del acuerdo comercial conocido en México como T-MEC.

La declaración confirma que, aunque el tema no fue discutido de manera técnica, los tres gobiernos reconocen la importancia de mantener la cooperación en el marco del tratado.

En la reunión acompañaron a Sheinbaum el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; el secretario interino de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la representante del Banco Mundial en México, Diana Alarcón, quienes forman parte del círculo cercano que está construyendo la estrategia diplomática de la nueva administración.

La Casa Blanca no había informado pormenores del encuentro trilateral.

La reunión ocurrió tras la celebración del sorteo del Mundial 2026 en el John F. Kennedy Center. Minutos antes del evento, Sheinbaum tuvo breves encuentros por separado con Trump y Carney, lo que representó el primer contacto presencial con ambos mandatarios en este nuevo capítulo de la relación trilateral.

Hasta ahora, la Presidenta mexicana había sostenido con Trump alrededor de una decena de llamadas telefónicas centradas en temas arancelarios, así como una reunión bilateral con Carney realizada meses atrás en Palacio Nacional.

Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL detallaron que este primer encuentro presencial entre los tres mandatarios —que se desarrolló durante aproximadamente una hora— se centró en la cooperación cultural entre los países, la organización del Mundial 2026 y la necesidad de continuar fortaleciendo la relación económica y comercial.

Aunque el tema del T-MEC apareció de manera indirecta, no fue abordado con profundidad.

Según los asistentes a la reunión, Sheinbaum subrayó la importancia de mantener una alianza sólida entre los socios norteamericanos.

El mensaje buscó enviar una señal de estabilidad en un momento en el que el futuro del acuerdo comercial enfrenta presiones desde Washington. No obstante, la conversación se mantuvo en un tono más político que técnico y no incluyó discusiones de detalle sobre el tratado, incluso hubo risas entre los mandatarios.

Luego de concluir la reunión trilateral, Sheinbaum acudió a un acto con connacionales mexicanos en la capital estadounidense.

En un breve intercambio con medios de comunicación, la mandataria mexicana aseguró que la conversación dejó un balance altamente favorable y que se marcha “muy positiva” por la disposición mostrada por sus contrapartes para mantener un diálogo fluido.

La Presidenta calificó el encuentro como cordial y productivo, destacando que predominó un ambiente de cooperación.

Sheinbaum también destacó que uno de sus objetivos fue transmitir una imagen clara del rumbo del país, así como la confianza de su gobierno en la fortaleza económica y política de México.

La Presidenta reveló que le manifestó su interés a Trump de visitar México, pero él también le dijo que viniera nuevamente a Washington D.C para reunirse.

“Sí, me invitó aquí, que viniera nuevamente, ya acordaremos una fecha”, comentó.