En noviembre pasado se presentó un aumento mensual de 48 mil 525 plazas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), De acuerdo con lo publicado en la conferencia matutina de presidencia.

Dicha cifra superior a las 24 mil 696 reportadas un año antes, pero inferior a los 106 mil 578 puestos observados en el mismo mes de 2023.

De esta forma, la creación de empleo formal en lo que va del año ascendió a 599 mil 389 plazas que representó una reducción de 3.2% respecto al registrado los primeros 11 meses de 2024, su nivel más bajo desde 2020 año en que se perdieron empleos debido a la crisis sanitaria.

Lee también Hilan Bancos en México dos meses de caída en ganancias

Al 30 de noviembre de 2025, se tienen registrados ante el IMSS 22 millones 837 mil puestos de trabajo, nueva cifra récord.

Durante su intervención en la conferencia en Palacio Nacional que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Zoé Robledo, titular del IMSS detalló que del total de puestos de trabajo, el 86.7% son permanentes; esto equivale a 19 millones 800 mil empleos estables, la cifra más alta al considerar cualquier mes en la historia del Seguro Social

Robledo también informó que del total de puestos de trabajo afiliados al IMSS, nueve millones 229 mil corresponden a mujeres, lo que equivale al 40.4% del empleo total. En los últimos 12 meses se han creado 98 mil puestos de mujeres que se han sumado al mercado laboral del país.

Destacó que el salario base de cotización es un reflejo de la calidad del empleo, al ser el salario promedio de las personas que están registradas en el IMSS y que este alcanzó 624.9 pesos diarios, con un incremento en los últimos doce meses de 7% para trabajadores afiliados al Instituto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm