La producción automotriz se ubicó en 322 mil 205 vehículos en noviembre, un 8.3% menos que en noviembre del año pasado, de acuerdo con cifras del Inegi.

Este porcentaje representa la fabricación de 29 mil 381 vehículos menos que en noviembre de 2024.

En noviembre, las armadoras que redujeron su volumen de producción fueron: Honda con 76% menos; JAC, 54%; Mazda, 33%; Nissan, 17.6%; General Motors, 13%; Toyota, 2.5%; y BMW, 1.6%.

Por el contrario, Mercedes-Benz incrementó 39% su volumen de producción; Audi, 24%; Ford, 22%; Volkswagen, 13%; y Stellantis un 2%.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) destacó que, en el acumulado de enero a noviembre, se fabricaron más de 3.7 millones de unidades, cifra que refleja un descenso de 1.5% respecto al mismo periodo de 2024.

No obstante, destacó AMIA, este resultado se ubica como el segundo mejor registro histórico para los primeros once meses del año desde que se cuenta con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Inegi.

Foto: Freepik

Exportación automotriz también retrocede

En cuanto a exportación, se enviaron 279 mil 342 vehículos al extranjero durante noviembre, 3.4% menos respecto a noviembre del año pasado.

Las armadoras con la mayor disminución en el volumen de exportación fueron Mazda con 73% menos; Honda, 66%; Nissan, 38.5%; Stellantis, 10%; y KIA, un 4.7%.

En el acumulado enero a noviembre, se han exportado más de 3.1 millones de unidades; una disminución de 1.6% respecto al mismo periodo de 2024, agregó AMIA.

En cuanto a la producción de autopartes, en septiembre se fabricaron componentes automotrices por un valor de 10 mil 414 millones de dólares, 2.2% más respecto a agosto, lo que se interpreta por la Industria Nacional de Autopartes como una señal de recuperación del sector.

De enero a septiembre, se han fabricado autopartes por un valor de 89 mil 244 millones de dólares, 4.3% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

Foto: Archivo/El Universal

La industria automotriz atraviesa por un periodo complejo ante la aplicación de aranceles para exportar hacia Estados Unidos, su principal mercado.

Hasta septiembre, las autopartes con el mayor volumen de producción fueron las partes eléctricas; transmisiones y embragues; telas, alfombras y asientos; partes para motor; y suspensión y dirección.

Estos cinco grupos representan 53% del total de la producción nacional de autopartes.

Los fabricantes de autopartes exportan 87% de su producción a Estados Unidos; 3.7% a Canadá; 1.2% a Brasil; 0.6% hacia China; y 0.4% a Alemania.

