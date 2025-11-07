En octubre, la producción automotriz alcanzó las 367 mil 870 unidades, un volumen 3.7% menor al registrado en octubre del año anterior, de acuerdo con cifras del Inegi.

En el periodo enero a octubre se fabricaron 3 millones 389 mil 424 unidades, un 0.6% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

Las automotrices enfrentan un periodo de ajuste de demanda, así como la aplicación de aranceles en su principal destino de exportación: Estados Unidos.

En octubre, Mazda disminuyó 37% su volumen de producción en el país y Honda un 24%.

Por su parte, Nissan disminuyó un 17.4% su volumen de producción; cabe recordar que la armadora está en medio de un proceso de cierre de la planta de Civac en Morelos, y otra planta operada en asociación con Daimler en Aguascalientes.

JAC también disminuyó un 37% su volumen de producción y Ford un 9.5%.

Octubre , el mes con más producción de autos

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) indicó que, a pesar de la contracción registrada en octubre, fue el mes con el mayor nivel de producción registrado en lo que va del año.

En cuanto a las exportaciones, durante octubre se registró una contracción de 5.5%, con 314 mil 227 unidades enviadas al extranjero.

Este volumen representa el tercer mejor resultado histórico para un mes de octubre, destacó AMIA.

En el acumulado de enero a octubre, se han exportado más de 2.8 millones de unidades; a pesar de una ligera disminución de 1.5% respecto al mismo periodo de 2024.

La AMIA afirmó que el desempeño exportador se mantiene estable frente a la coyuntura internacional.

En octubre, las armadoras con la mayor caída en exportaciones fueron Nissan con un 52.6%; Mazda, 50%; Honda, 23.5%; BMW, 23%; Audi un 9.6%; y Volkswagen un 7.4% menos.

