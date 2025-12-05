Más Información
Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación
Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad
La inflación en Estados Unidos volvió a subir en septiembre respecto al mes anterior, del 2.7% al 2.8% anual, según el índice PCE publicado el viernes con semanas de retraso debido al cierre del gobierno.
La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios más volátiles, como los de la energía y los alimentos, se redujo del 2.9% anual de agosto al 2.8%, según el Departamento de Comercio.
Lee también Netflix cae un 4.2% en Wall Street tras anunciar la compra de Warner Bros. Discovery
sg/mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]