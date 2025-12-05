La inflación en Estados Unidos volvió a subir en septiembre respecto al mes anterior, del 2.7% al 2.8% anual, según el índice PCE publicado el viernes con semanas de retraso debido al cierre del gobierno.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios más volátiles, como los de la energía y los alimentos, se redujo del 2.9% anual de agosto al 2.8%, según el Departamento de Comercio.

sg/mcc