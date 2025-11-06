Más Información

Congreso de Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés y queda en 7.25%

Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

El (Banxico) bajó nuevamente su en 25 puntos base, tal y como lo esperaba la mayoría del mercado, con lo cual se colocó en 7.25%.

Es la tercera vez consecutiva que el banco central mexicano reduce en un cuarto de punto la referencia que sirve para determinar el costo del dinero prestado.

Pero en lo que va del 2025 ya son siete ocasiones que ha disminuido el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria; tres de 25 puntos base y cuatro de medio punto.

La encuesta de anticipó este movimiento con 36 de los 37 analistas participantes.

Fue en febrero pasado cuando el Banco de México inició su ciclo de bajas con 50 puntos base, cuando la tasa objetiva se encontraba en 9.50%.

La decisión de política monetaria de Banxico se da una semana después de que la de Estados Unidos ajustó sus tipos de interés por segunda vez para dejarla en un rango de entre 3.75% y 4%.

También a un día de que el difunda el reporte de la inflación de todo el mes de octubre cuyo indicador se colocó en 3.63% a tasa anual en la primera quincena, con los mayores aumentos de precios en electricidad, y servicios turísticos en paquete.

