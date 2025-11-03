Más Información

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Con sombrero blanco, Salinas Pliego lamenta asesinato de Carlos Manzo; “qué puede ser más importante que eso”, dice

Con sombrero blanco, Salinas Pliego lamenta asesinato de Carlos Manzo; “qué puede ser más importante que eso”, dice

Elrepuntó como principal obstáculo para hacer negocios en nuestro país, según la encuesta mensual del (Banxico).

De ahí que aumentó de 43 a 58, el porcentaje de especialistas afirmó que es mal momento para realizar inversiones.

Sigue en primer lugar la gobernanza como limitante para elcon el 41% del total de las respuestas.

Lee también

A su interior, los problemas de inseguridad pública subieron de 16% a 17% seguido de la falta de a pasar de 7% a 9% y la corrupción de 4% a 6%.

Solo tres de cada 10 considera que el mejorará en los próximos seis meses, contra cinco que creen que permanecerá igual.

Esa percepción se vio reflejada en las estimaciones de captación de(IED) al permanecer en el mismo nivel esperado para este año de 38 mil millones de dólares, y una reducción de 39 mil 875 millones a 39 mil 750 millones de dólares para el siguiente.

Lee también

Dentro de ese contexto, el consenso de 42 grupos de análisis y del sector privado nacional y extranjero, consultados por el Banco Central, no modificó su expectativa para la economía para el cierre de este año.

Por tercer mes consecutivo dejó en 0.5% el pronóstico para el (PIB) para 2025, en tanto que para el 2026 mejoró de 1.35% a 1.40%.

No obstante, la reducción en la inflación general estimada para el presente año de 3.85% a 3.78%, sigue preocupando la subyacente, que no incluye los precios de energía ni alimentos frescos, pues el consenso de analistas hizo un ajuste al alza de 4.18% a 4.22%.

Lee también

Subió también el para el 2026 de 3.80% a 3.81% para el indicador general y para el subyacente a 3.80% desde el 3.78% de la encuesta pasada.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]