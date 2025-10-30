Más Información

Este jueves 30 de octubre, la Ciudad de México amanecerá con ambiente fresco y una temperatura mínima de 7°C, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

A lo largo del día se espera un ascenso gradual de la temperatura, alcanzando una máxima de 22°C, por lo que el ambiente será cálido durante la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se pronostican lluvias en la capital.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el viento será de componente Norte con velocidades de 5 a 25 km/h y rachas cercanas a los 40 km/h.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones ante los cambios de temperatura, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

