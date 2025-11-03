Más Información
Las remesas familiares siguieron la ruta de descenso provocada por las redadas migratorias que se intensificaron en el verano pasado, aunque moderaron el desplome de 8% que presentaron en meses anteriores.
Durante septiembre pasado, los llamados “migra dólares” sumaron 5 mil 214 millones de dólares, lo que representó una caída de 2.7% comparado con el flujo que se recibió en igual mes de 2024 de 2 mil 359 cuando presentaron una baja de 4.6%.
Pero frente al mes inmediato anterior, es decir, agosto, es una disminución de 6.5%, según datos del Banco de México (Banxico).
Lo anterior debido a que los paisanos redujeron el número de envíos, de 13.8 millones registrados en agosto, a 13.1 millones de operaciones, sobre todo por transferencia electrónica.
Por lo tanto, la remesa promedio que mandaron a sus familiares fue menor y por primera vez descendió de los 400 dólares a 396 dólares.
Así, el monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero a septiembre de 2025 fue de 45 mil 681 millones de dólares, menor a los 48 mil 360 millones de dólares registrado en el mismo lapso de 2024 y que significó una caída anual de 5.5%.
