Más Información

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

EU planea ataques contra carteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

EU planea ataques contra carteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Tras viaje a Palestina, Noroña comparte cifras de alcaldes asesinados con Calderón y Peña; destaca el "asesinato" de dos secretarios de Gobernación

Tras viaje a Palestina, Noroña comparte cifras de alcaldes asesinados con Calderón y Peña; destaca el "asesinato" de dos secretarios de Gobernación

Sheinbaum acusa a Salinas Pliego de politizar asesinato de Carlos Manzo; es porque no quiere pagar impuestos, dice

Sheinbaum acusa a Salinas Pliego de politizar asesinato de Carlos Manzo; es porque no quiere pagar impuestos, dice

Molotov dejó de ser relevante, afirma José Ramón López Beltrán tras insultos a la 4T; “de flojera críticos desubicados”, dice

Molotov dejó de ser relevante, afirma José Ramón López Beltrán tras insultos a la 4T; “de flojera críticos desubicados”, dice

“Hay que estar un paso adelante de la delincuencia”: entrevista a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

“Hay que estar un paso adelante de la delincuencia”: entrevista a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Carlos Manzo, víctima en un municipio que lleva 15 años en el top de violencia estatal

Carlos Manzo, víctima en un municipio que lleva 15 años en el top de violencia estatal

Las familiares siguieron la ruta de descenso provocada por las que se intensificaron en el verano pasado, aunque moderaron el desplome de 8% que presentaron en meses anteriores.

Durante septiembre pasado, los llamados “migra dólares” sumaron 5 mil 214 millones de dólares, lo que representó una caída de 2.7% comparado con el flujo que se recibió en igual mes de 2024 de 2 mil 359 cuando presentaron una baja de 4.6%.

Pero frente al mes inmediato anterior, es decir, agosto, es una disminución de 6.5%, según datos del (Banxico).

Lee también

Lo anterior debido a que los paisanos redujeron el número de envíos, de 13.8 millones registrados en agosto, a 13.1 millones de operaciones, sobre todo por .

Por lo tanto, la remesa promedio que mandaron a sus familiares fue menor y por primera vez descendió de los 400 dólares a 396 dólares.

Así, el monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero a septiembre de 2025 fue de 45 mil 681 millones de dólares, menor a los 48 mil 360 millones de dólares registrado en el mismo lapso de 2024 y que significó una caída anual de 5.5%.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda