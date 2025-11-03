Más Información

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; acusa a “buitres” y señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; acusa a “buitres” y señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Uruapan clama justicia tras el asesinato de Carlos Manzo

Uruapan clama justicia tras el asesinato de Carlos Manzo

Monedas y más debate… pero poco impacto: las iniciativas de Noroña en el Senado

Monedas y más debate… pero poco impacto: las iniciativas de Noroña en el Senado

Desaprueban campechanos la gestión de Layda Sansores

Desaprueban campechanos la gestión de Layda Sansores

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

La percepción de los empresarios sobre la de su actividad y del país registró en octubre un retroceso, rompiendo racha tres meses al alza, revelan los datos publicados por el (Inegi).

En el décimo mes del año, el Indicador Global de Opinión Empresarial, que es el promedio ponderado de los resultados de los cuatro sectores que lo integran, se situó en un nivel de 48.6 puntos, cifra 0.8 unidades inferior a septiembre, con lo que se mantiene por octavo mes consecutivo por debajo del umbral de los 50 puntos, en terreno pesimista.

Los cuatro sectores que lo integran reportaron una disminución en el mes de referencia, entre los que destaca la de los no financieros, que registró el mayor descenso, con una caída de 1.3 unidades en el décimo mes del año. Sus cinco componentes retrocedieron, destacando el sí es el momento adecuado para invertir, con un desplome de 4.1 puntos.

Lee también

Le sigue en orden de magnitud la , que reportó una baja mensual de 0.6 puntos. Tres de sus cinco indicadores observaron disminuciones, donde la percepción sobre si es el momento de invertir cayó 2.2 unidades.

El segmento de observó un retroceso mensual de 0.4 puntos. Cuatro de sus cinco componentes reportaron bajas, donde también sobresale el relacionado con el sí es, momento adecuado para invertir, con una contracción de 0.8 unidades.

Finalmente, el comercio observó un descenso mensual de 0.3 puntos en octubre, con cuatro de sus componentes presentaron retrocesos, en particular el relacionado con la futura de la empresa, con una contracción de 1.2 unidades.

Lee también

En términos generales y con base en cifras desestacionalizadas, el indicador global de la opinión empresarial reportó una contracción anual de 3.4 unidades en octubre de 2025, ligando 18 meses a la baja.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]