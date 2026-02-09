Luego que este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación subió a 3.79 % en enero, la presidenta Claudia Sheinbaum que es muy poco el aumento y sigue por debajo de lo esperado.

"El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación de 0.38%, esto ubica la inflación en 3.79 %", se le cuestionó este lunes en conferencia de prensa matutina.

"Es muy poco, bajó en diciembre y ahora hay un .1 en realidad que aumentó", dijo.

"¿Sigue siendo por debajo de lo esperado por el mercado?

"Sí, sí. Está bien, no tiene problema", contestó.

Inflación aumenta 0.38 % en enero

El Inegi informó esta mañana que en el primer mes del 2026 la inflación general presentó un nivel de 143.588, lo que implicó un aumento de 0.38% respecto al mes anterior.

Con este resultado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) repuntó de 3.59% a 3.79%, mientras que la inflación subyacente, que no incluye los precios de energía y alimentos frescos, que son los más volátiles, se situó en 4.52%, es decir por arriba del promedio general.

