Fráncfort. El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2 % debido a que la inflación de la zona del euro está contenida y “la economía sigue mostrando capacidad de resistencia en un entorno mundial difícil”.

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la sede central de la entidad en Fráncfort, consideró que “las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a la actual incertidumbre referida a las políticas comerciales globales y a las tensiones geopolíticas”, según un comunicado.

