Fráncfort. La escritora alemana Nora Haddada, autora de Blaue Romanze, advirtió del auge de la derecha radical en Alemania en los últimos años y del autoritarismo a nivel global.

Haddada dijo en la rueda de prensa inaugural de la Feria del Libro de Fráncfort que “los dos últimos años han sido una cesura” para su generación por el aumento de la extrema derecha en el país, y mostró su preocupación por el auge del autoritarismo en todo el mundo.

Recordó el estallido de la pandemia de coronavirus, la invasión de Rusia a Ucrania, el ataque del grupo terrorista Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y el inicio posteriormente de la guerra en Gaza.

La escritora participó en la rueda de prensa inaugural de la Feria después de que el escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai, galardonado la semana pasada con el premio Nobel de Literatura 2025, cancelara su asistencia por motivos de salud.

El director de la Feria, Jürgen Boos, destacó la importancia de la literatura en “tiempos polarizados”. La Feria del Libro de Fráncfort, a la que asisten más de 4 mil editoriales, abrió ayer para la prensa y el público especializado y el viernes lo hará al público general. Filipinas es el país invitado de esta edición que cierra el domingo con la entrega del Premio de la Paz de los Libreros Alemanes al historiador Karl Schlögel