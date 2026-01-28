La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en la reunión con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, así como con integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), conversó sobre las perspectivas económicas del país y los retos del sistema financiero.

Durante el encuentro, la Mandataria destacó que uno de los temas centrales fue el acceso al crédito, particularmente para pequeñas y medianas empresas, las cuales —dijo— enfrentan obstáculos no solo por las tasas de interés, sino por la excesiva cantidad de requisitos que se les solicitan.

“Uno de ellos es el acceso a créditos. No solo a tasas accesibles, sino a que los requisitos para un crédito no sean tantos”, señaló Sheinbaum, al subrayar que muchas empresas, incluso medianas, quedan excluidas del financiamiento formal debido a estas condiciones.

La Presidenta explicó que, como parte del seguimiento a este tema, se mantiene una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda, en la que se analizan mecanismos para facilitar el financiamiento productivo y ampliar la inclusión financiera.

Otro de los puntos abordados en la reunión fue el impulso a la digitalización de pagos, una estrategia que el gobierno Federal buscará fortalecer durante este año.

Aunque reconoció que ya existen pagos digitales en el país, Sheinbaum afirmó que se trabajará para acelerar su adopción y ampliar su alcance.

“Ya hay pagos digitales, pero lo vamos a impulsar todavía más este año”, afirmó.

El diálogo con Banxico y la ABM, señaló la Presidenta, forma parte de los esfuerzos del gobierno Federal para mantener una coordinación permanente con el sector financiero, con el objetivo de fortalecer la actividad económica, apoyar a las empresas y promover un sistema financiero más accesible y moderno.

Agregó que la definición de las tasas de interés corresponde a Banxico y los bancos determinan los propios criterios: “Lo que estamos buscando es mecanismos, que incluso más allá de la tasa, faciliten los requisitos”.

Recordó que ha aumentado un punto el porcentaje de créditos que otorga la banca comercial, “pero queremos que aumente mucho más”.

Sheinbaum Pardo confirmó que asistirá a la convención de banqueros de este año.

