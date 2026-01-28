La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la reforma electoral que presentará su gobierno estará sustentada en los ejes que consideran necesarios y que ha demandado la ciudadanía.

Aclaró que no está construida en las opiniones o desacuerdos de personas en lo individual.

Al referirse al contenido de la iniciativa, la Mandataria federal afirmó que el planteamiento se construyó a partir del trabajo de una comisión y de las propuestas recabadas en foros y encuestas, con el objetivo de mejorar el sistema electoral del país.

“Nosotros vamos a plantear la reforma con los ejes que nosotros consideramos necesarios y que pide la ciudadanía. No porque una persona u otra no esté de acuerdo (no) vamos a presentar lo que consideramos indispensable”, subrayó.

Lo anterior al ser cuestionada sobre que el Partido del Trabajo ha amagado en no apoyar la reforma electoral.

Sheinbaum explicó que la propuesta se basa en lo que se considera indispensable para fortalecer y perfeccionar el sistema electoral, y que una vez presentada, corresponderá al Congreso de la Unión analizarla y decidir si se aprueba o no.

“Ya la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues discutirá si está de acuerdo o no, pero en principio consideramos que la mayoría va a estar de acuerdo”, señaló.

Cuestionada sobre la posibilidad de enviar una iniciativa preferente en el próximo periodo ordinario de sesiones, la presidenta descartó esa figura, aunque confirmó que el Ejecutivo federal cuenta con diversas iniciativas que serán presentadas ante el Poder Legislativo.

“Preferente como tal, no lo estamos planteando, pero sí, hay varias iniciativas”, indicó, y adelantó que algunas de ellas están relacionadas con el ámbito cultural, mismas que —dijo— ya fueron presentadas o se darán a conocer en breve.

