Eclipse Lunar 2026: ¿cuándo ver la Luna de sangre en México?; conoce la fecha exacta

El primer eclipse lunar total del año 2026 está cerca, generando gran expectativa entre los amantes de la astronomía y los soñadores empedernidos que disfrutan de observar el cielo en las frías madrugadas de invierno, siendo testigos de eventos increíbles.

Este fenómeno teñirá al satélite natural de la Tierra de un rojo carmesí intenso, dando paso a un espectáculo único: un efecto visual conocido como Luna de Sangre. Este eclipse no volverá a repetirse sino hasta el año 2028, sembrando entusiasmo en cada una de las personas.

El eclipse lunar total podrá observarse a simple vista en una gran parte del mundo, desde cualquier estado de México y otros países de Norte y Centroamérica. También podrá verse en el este de Asia, Australia y Nueva Zelanda.

¿Cuándo se verá este fenómeno astronómico?

El eclipse lunar total podrá observarse durante la noche del próximo lunes 2 y la madrugada del martes 3 de marzo de 2026. Este fenómeno astronómico tendrá una duración aproximada de 5 horas y 39 minutos, alcanzando su punto máximo cerca de las 05:33 horas del 3 de marzo.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite y tiñéndolo en su totalidad de un tono rojizo, naranja o marrón, dependiendo de los factores climáticos.

Asimismo, el evento se podrá presenciar sin la necesidad de un equipo especial como telescopio o lentes de protección.

¿Por qué se le conoce como Luna de Sangre?

Cuando el planeta Tierra se alinea entre el Sol y la Luna, éste bloquea la luz solar directa y proyecta su sombra sobre el satélite natural. El característico color rojo se forma debido a que la atmósfera del planeta actúa como un filtro, dispersando la luz azul y permitiendo que únicamente las longitudes de onda rojas lleguen a la superficie lunar.

Horas clave para ver el eclipse lunar total

Comienzo del eclipse parcial: 03:34 horas del 3 de marzo.

Inicio de la totalidad (Luna de Sangre): 05:04 horas del 3 de marzo.

Punto máximo del eclipse: 05:33 horas del 3 de marzo. (con una duración de 58 minutos).

(con una duración de 58 minutos). Puesta de la Luna: aproximadamente a las 06:54 horas. El eclipse terminará mientras la Luna se oculta en el horizonte.

Consejos clave para ver la Luna de Sangre

De acuerdo con el portal especializado Star Walk, un eclipse lunar es uno de los eventos astronómicos más sencillos y seguros de observar, pues no se requieren equipos especiales. Para disfrutar al máximo de este espectáculo sigue las siguientes recomendaciones:

Busca un espacio óptimo : encuentra un lugar alto y con un horizonte despejado, sin contaminación lumínica que pueda entorpecer tu experiencia y sin árboles o edificios altos que obstruyan tu vista.

: encuentra un lugar alto y con un horizonte despejado, sin contaminación lumínica que pueda entorpecer tu experiencia y sin árboles o edificios altos que obstruyan tu vista. Adapta tu vista: empieza a observar al menos 30 minutos antes de la totalidad, para adaptar tu vista a la oscuridad y ver como la sombra de la Tierra se desplaza lentamente sobre la Luna.

empieza a observar al menos 30 minutos antes de la totalidad, para adaptar tu vista a la oscuridad y ver como la sombra de la Tierra se desplaza lentamente sobre la Luna. Consulta el clima con antelación: asegúrate de que el pronóstico del tiempo sea conveniente y el cielo esté despejado, ya que las nubes podrían entorpecer tu visión.

Aproximadamente 2.500 millones de personas en gran parte de Estados Unidos, Canadá, México, partes de Asia Oriental y el Pacífico podrán ver al menos una parte de este inusual evento. Foto: StarWalk

