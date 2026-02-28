Más Información

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

"Hay indicios" de que el líder de Irán Alí Khamenei murió: Netanyahu; habría sido en los ataques de EU e Israel de este sábado

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

Ataques de EU e Israel a Irán dejan más de 200 muertos; reportan al menos 747 heridos

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers

Tras las amenazas que realizó a través de un video difundido en su redes sociales contra el periodista y columnista de El UNIVERSAL,, donde profirió referencias directas a disparos y agresiones físicas en represalia a las criticas en Latinus, su noticiero principal, por apoyar los corridos que hacen apología del delito.

condenó las amenazas y subrayó que estas declaraciones no constituyen una opinión amparada por la libertad de expresión, sino una amenaza concreta que evoca violencia letal y rebasa cualquier límite del debate democrático.

"Este tipo de discurso adquiere especial gravedad" cuando proviene de una persona que aspiró a un cargo de elección popular, en este caso, la Gobernatura de Guerrero porque "normaliza la violencia contra la prensa y legitima agresiones en su contra”, señaló la organización en su posicionamiento.

Asimismo exigió a la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) una "investigación exhaustiva, independiente e imparcial" sobre las amenazas, considerando el riesgo derivado de su difusión pública y su vínculo directo con la labor periodística de Loret de Mola.

Además de una evaluación de riesgo y, en caso de ser necesario, determinar medidas preventivas que garanticen la seguridad de Loret de Mola.

Mientras que al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) por los que fue excandidato en 2021 pidió deslindarse públicamente de cualquier expresión que legitime la violencia contra la prensa.

A las autoridades federales y estatales pidió reafirmar públicamente que cualquier amenaza contra periodistas no será tolerada y que se actuará conforme a la ley ante manifestaciones que inciten a la violencia.

"Este tipo de discursos estigmatizantes forman parte de una tendencia preocupante en la que actores políticos recurren a la intimidación como mecanismo para desacreditar y presionar a la prensa crítica", advirtió.

