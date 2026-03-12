La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que ante la inminente llegada del Plan B de reforma electoral, "hay que poner cabeza fría".

En conferencia de prensa, dijo que una vez llegada al Congreso, deberá analizarse.

“Hay que poner cabeza fría a este tema, hay que hacer un alto, hay que reconocer que para eso está la Constitución y para eso están las definiciones de cómo se logra o no una reforma legal, de cómo se logra o no una reforma constitucional, y la definición a esta iniciativa de 11 artículos constitucionales es que no se aprobara, eso dijo el pueblo de México representado en esta cámara de diputados a través de sus legisladores", expresó .

La diputada panista aseguró que con el rechazo de la reforma electoral, habló el pueblo de México.

“El pueblo de México habló ayer, el pueblo de México definió ayer a través de sus legisladores de todos los partidos políticos y la definición es que no hubo condiciones numéricas para que la iniciativa enviada por la presidencia de la república se aprobará, por eso se desechó es en estos cuerpos colegiados, es en estos lugares es en esta representación de los ciudadanos donde se debatió y no se aprobó", concluyó.

