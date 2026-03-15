Cancún.- El Caribe Mexicano refuerza su posicionamiento en el mercado brasileño con la implementación del visado electrónico para ciudadanos de Brasil, una medida que ha reactivado el interés de aerolíneas, agencias de viaje y turoperadores por el destino y que podría permitir duplicar la llegada de turistas de ese país durante este año.

El gobierno de Quintana Roo, que encabeza Mara Lezama Espinosa, participó en un evento de promoción turística con la participación de autoridades y representantes del sector, quienes presentaron las ventajas del nuevo sistema de visa digital, el cual permite a los brasileños tramitar su autorización de ingreso a México de manera completamente en línea, disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana.

De acuerdo con el titular de la Sedetur, Bernardo Cueto Riestra, la presentación reunió a más de 200 agentes de viajes, además de aerolíneas que operan rutas entre Brasil y México, entre ellas Aeroméxico, Gol, Azul, Avianca y Copa Airlines, así como a los principales turoperadores que comercializan los destinos del Caribe Mexicano.

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En el encuentro también hubo reconocimiento a aerolíneas, agencias y operadores turísticos que han mantenido la promoción del destino en el mercado brasileño, incluso durante periodos de restricciones migratorias.

Bernardo Cueto, acompañado de Jorge Téllez, director ejecutivo de Promoción del CPTQ, dijo que la respuesta del sector fue calificada como positiva por los organizadores, quienes destacaron el entusiasmo de los agentes de viajes ante el regreso del Caribe Mexicano con mayor facilidad de acceso para los viajeros de Brasil.

Caribe Mexicano impulsa visado electrónico para brasileños; buscan duplicar llegada de turistas en 2026. Foto: Especial

Uno de los anuncios relevantes fue la confirmación de que la aerolínea Gol retomará de manera permanente su vuelo directo Cancún-Brasilia, a partir de junio para quedarse todo el año, con tres frecuencias semanales, luego de que la ruta operara anteriormente solo por temporadas.

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Además, aerolíneas como Avianca y Copa Airlines analizan ampliar su conectividad hacia el destino mediante rutas con escala en Panamá y Colombia, lo que permitiría incrementar el flujo de visitantes brasileños hacia el Caribe Mexicano.

El evento contó también con la participación del Consulado de México en Sao Paulo, cuyo cónsul destacó que no había visto una reunión similar en cuatro años y medio que lleva trabajando en ese país.

Bernardo Cueto añadió que la estrategia de promoción continuará en las próximas semanas con la participación de la Secretaría de Turismo de México y del Caribe Mexicano en la feria turística World Travel Market (WTM) Latin America, que se realizará en Sao Paulo, donde se fortalecerán las relaciones comerciales con el sector turístico brasileño.

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Asimismo, se prevé una visita oficial de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo a Brasil en los próximos meses, lo que podría contribuir a consolidar los vínculos bilaterales.

De acuerdo con cifras del sector, el Caribe Mexicano recibió alrededor de 85 mil turistas brasileños el año pasado, y la meta para este año es al menos duplicar esa cifra, impulsada por la nueva conectividad aérea y la simplificación del proceso migratorio mediante el visado electrónico.

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