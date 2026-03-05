El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, reconoció que tiene aspiraciones para competir por la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo rumbo a las elecciones de 2027, aunque aclaró que su eventual participación dependerá de las condiciones políticas y de su actual responsabilidad al frente de las aduanas.

Entrevistado en Palacio Nacional, tras asistir a una reunión con agentes aduanales, el funcionario afirmó que cualquier aspiración política deberá definirse dentro de los procesos del partido.

“A ver qué dice el Consejo (…) todo el que respira aspira (…) va a depender si hay las condiciones, hay que ganar una encuesta. Vamos a ver si me dan permiso, tengo aquí una responsabilidad muy importante también”, expresó.

Marín Mollinedo subrayó que, por ahora, se mantiene enfocado en su labor institucional al frente de la ANAM. “Somos gente institucional y yo me dedico a mi trabajo aquí en aduanas”, afirmó.

El funcionario también reveló que la semana pasada sostuvo un encuentro con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, con quien dialogó sobre la importancia de mantener la cohesión interna de Morena en la entidad.

“Hablamos de la unidad del partido. A ella le interesa, como soy un referente del partido allá, y me pidió que ayudáramos a mantener la unidad del partido y con todo gusto”, comentó.

Respecto a la difusión de su imagen en diversos eventos en el estado, Marín Mollinedo consideró que se trata de simpatizantes que ven en él a un posible aspirante.

“Son gente que tiene simpatía conmigo. Como fui dirigente de Morena en Quintana Roo, quieren que, como en todos lados, siempre haya diversos personajes que puedan aspirar a una candidatura”, señaló.

Asimismo, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, confirmó que Tonatiuh Márquez Hernández dejó su cargo como director general de Investigación Aduanera luego de que el gobierno de Estados Unidos le retirara la visa, situación que —dijo— generó incertidumbre sobre su permanencia en la dependencia.

Marín Mollinedo señaló que el propio exfuncionario no le explicó las razones por las cuales autoridades estadounidenses cancelaron su documento migratorio. “Ya se fue de la Aduana. Salió en los medios que le habían retirado la visa y eso genera una incertidumbre, situación jurídica, se tuvo que ir”, comentó.

Cuestionado sobre si la salida de Márquez Hernández se debió precisamente al retiro de la visa, el titular de ANAM respondió que sí, aunque indicó que desconoce los motivos. “Ya ni le pregunté, pero no te dicen tampoco”, expresó.

Marín Mollinedo destacó que el exdirector de Investigación Aduanera colaboró en los trabajos para combatir el llamado “huachicol fiscal”, y lo describió como un funcionario activo dentro de la dependencia. “Él nos ayudó mucho, es un tipo muy movido, muy abusado”, dijo.

El funcionario federal aseguró que el contrabando de combustibles ha disminuido en los últimos meses, lo que —afirmó— se refleja en el incremento de las ventas de Petróleos Mexicanos y de empresas privadas. “El huachicol fiscal se ha reducido bastante, se ha reducido mucho contrabando. No sabría cómo medirlo, pero han aumentado las ventas de Pemex y de los privados, y sí hemos atacado bastante ese rubro”, sostuvo.

