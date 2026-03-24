Más Información
SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice
Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos
Sin los senadores del PT, inicia sesión en comisiones para discutir el Plan B; se prevé que el dictamen sea aprobado
Termina prórroga para cerrar investigación contra Hernán Bermúdez; Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para formular acusación
Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde
Ciudad Juárez.- Durante la mañana del martes se llevó a cabo una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social No. 3, ubicado en Ciudad Juárez, para encontrar objetos no permitidos.
Lo anterior se realizó como parte de las acciones para mantener la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios del estado de Chihuahua y que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
El operativo se desarrolló durante la mañana de este martes y contó con la participación de más de 340 elementos de la Policía del Estado, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
La intervención se concentró en el área número dos del penal, específicamente en los módulos 5, 6 y 7, donde se inspeccionó a un total de 722 personas privadas de la libertad, así como sus pertenencias, áreas comunes y dormitorios.
Como resultado de la revisión, se aseguraron diversos objetos no permitidos, entre ellos una bocina hechiza, siete resistencias, un multiconector, seis figuras de madera, un calentón, seis tijeras, dos juegos de azar y tres pistolas de silicón, además de retirar prendas de vestir y mobiliario hechizo.
Según se detalló, estas acciones forman parte de las revisiones aleatorias que se implementan de manera permanente en los centros penitenciarios del estado, con el objetivo de reducir riesgos, fortalecer la seguridad interna y garantizar condiciones adecuadas tanto para las personas privadas de la libertad como para el personal custodio.
Detienen a segundo implicado en feminicidio de Estrella Lizbeth; víctima fue hallada calcinada en Sinaloa el 7 de julio del 2025
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]