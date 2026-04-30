Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió 46 mil millones de pesos (mmdp) en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

"Durante el primer trimestre, Pemex registró una pérdida neta de 46.0 mil millones, en comparación con la pérdida neta de 43.3 mil millones registrada en el primer trimestre de 2025", señaló la empresa que dirige Víctor Rodríguez Padilla.

Los principales factores que contribuyeron a este resultado fueron: una disminución en ventas; un incremento en el deterioro de activos fijos; una disminución en otros ingresos.

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También se agregan como fundamentos de la pérdida neta total un incremento en el costo por instrumentos financieros derivados; un incremento en la pérdida en cambios; efectos parcialmente contrarrestados por una disminución en el costo de ventas.

Así como disminuciones en: otros gastos, en impuestos y derechos; disminución del costo financiero; y finalmente, un incremento en el ingreso financiero.

Durante el trimestre, se registró una pérdida cambiaria de 8.9 mil millones, en comparación con una pérdida cambiaria de 15.1 mil millones en el 1T25, señaló la petrolera mexicana.

Esta variación se debió a la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense observada en el primer trimestre de 2026 (1T26), al igual que en el mismo periodo del año anterior.

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