La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió 402 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con un comunicado de la empresa estatal sobre su reporte.

“Derivado del efecto de fluctuaciones cambiarias en la valuación de obligaciones en moneda extranjera, la CFE registró un resultado neto negativo por 402 millones de pesos; sin embargo, esto no significa una salida de flujo de efectivo para la empresa, sino sólo un movimiento en una partida virtual”, indica el informe.

La Comisión no ha publicado su reporte financiero en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Lee también CFE abre puerta a inversión privada, 80 empresas competirán por contratos de generación eléctrica

La empresa que dirige Emilia Calleja Alor, apuntó que con este resultado, en términos agregados, refleja una mejora de 97.5% respecto de lo reportado durante el primer trimestre de 2025.

La empresa señaló que con relación al estado de situación financiera, los tres conceptos principales de activo total, pasivo total y patrimonio, mostraron un desempeño estable respecto del cierre 2025.

El valor del activo total de la CFE se ubicó en 3.0 billones de pesos, lo que valida su posicionamiento como la empresa más grande de México valuada por activos totales sin considerar a empresas pertenecientes al sector financiero.

La eficiencia operativa de la CFE durante el primer trimestre de 2026, en conjunto con una disciplina financiera en el manejo de su deuda, permitió lograr una mejora en el nivel de apalancamiento, al pasar de 4.8 veces a cierre del año pasado a 4.5 veces a marzo de 2026.

No obstante, no aportó los datos precisos de deuda total financiera, ni deuda con sus proveedores que ha estado en ascenso en los últimos trimestres.

“Los resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2026 reafirman la solidez operativa y financiera de la CFE como Empresa Pública del Estado, al cumplir con su compromiso con el desarrollo económico y social de México, promoviendo la justicia y la seguridad energética en beneficio de la sociedad”, añadió la empresa estatal.

Lee también Aumenta la deuda de estados, municipios y dependencias con CFE

La pérdida tuvo lugar a pesar de que sus costos totales disminuyeron 15.9%, al ubicarse en 126 mil 898 millones de pesos, dentro de los que destaca la reducción de 33.2% en el costo de energéticos y otros combustibles, principalmente por menores precios del gas natural, así como una caída de 22.2% en el costo de combustibles vendidos a terceros.

“Esto representa una ventaja competitiva de la CFE, al acceder a precios favorables en el mercado norteamericano, pese a las presiones al alza en el precio internacional de los combustibles por el conflicto en el Estrecho de Ormuz”, destaca el informe.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc