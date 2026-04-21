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Familiares de personas desaparecidas en la Ciudad de México bloquearon ayer la circulación sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación Olivo del Metrobús, en la colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, para exigir avances reales en la localización de sus seres queridos y mayor compromiso de jueces y magistrados en los procesos relacionados con estos casos.

Durante la protesta, encabezada por integrantes del colectivo Hasta Encontrarles, los manifestantes denunciaron la falta de resultados por parte de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, al asegurar que varios expedientes permanecían estancados sin que existieran acciones concretas para dar con el paradero de las víctimas.

Entre los asistentes se encontraba Ricardo, padre de Ana Ameli, la joven senderista que desapareció el año pasado en la zona del Ajusco, quien se sumó a la exigencia de justicia y de una búsqueda más efectiva por parte de las autoridades capitalinas.

“Magistrados y jueces tienen que hacer su trabajo”, expresaron durante la movilización.

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