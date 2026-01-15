Cuernavaca, Mor.- El ayuntamiento de Cuautla despidió a ocho servidores públicos de la dirección general de Obras Públicas, de Desarrollo urbano sustentable y de Protección Ambiental, como resultado de una investigación que inició en Obras Públicas donde encontró irregularidades que van desde actos de extorsión contra tiendas de conveniencia, intervención en litigios por la posesión de predios y el retraso de obras de rehabilitación de un mercado siniestrado por el fuego.

EL UNIVERSAL publicó el miércoles que la investigación interna puso al descubierto a un grupo de funcionarios, liderados por Raúl Aguilar Montiel, exdirector municipal de Obras Públicas, como ejecutores de un poder alterno para la expedición de licencias de construcción y también para exigir a constructores la contratación de empresas aliadas en sus obras, a cambio de facilidades en los trámites municipales.

En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Cuautla informó que como resultado de diversas investigaciones en curso, “ocho personas han sido cesadas de sus funciones en la dirección general de Obras Públicas, Desarrollo Urbano Sustentable y Protección Ambiental”.

Por la naturaleza del proceso y en apego a la normatividad vigente, el Ayuntamiento se reservó detalles del proceso laboral, pero subrayó que la medida se adopta mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes por los órganos de control interno, así como la Fiscalía General del Estado de Morelos.

“Este ayuntamiento reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, y manifiesta su total disposición para colaborar con las investigaciones que llevan a cabo las autoridades correspondientes”, expuso el Ayuntamiento.

Los datos obtenidos en la investigación ordenada por el alcalde Jesús Corina Damián fueron determinantes para cesar a Aguilar Montiel en diciembre pasado, y habilitarlo como asesor mientras avanzan otras investigaciones que tiene la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de extorsión.

La carpeta de investigación que integra la FGE fue presentada por una tienda de conveniencia de Cuautla, cuyos representantes legales acusan al exdirector de Obras Públicas de someterlos a presuntos intentos de extorsión a cambio de permisos operativos.

