“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

VIDEO EU hunde barco iraní con torpedo lanzado desde un submarino; es el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial

Morena y aliados no ceden en reforma electoral

8M: Sheinbaum dice que “es probable” que sí se blinde Palacio Nacional; "hay muchos avances para las mujeres, pero falta más", dice

Los Santos del Narco: La devoción secreta de "El Mencho" y otros líderes delincuenciales

Pablo Gómez: INE y partidos deben moderar sus gastos

Culiacán. - La Fiscalía General del Estado investiga el atentado a balazos que fue objeto el comandante de la , Jonhatan “N”, quien conducía un vehículo Honda Accord color tinto, de modelo viejo, a escasos minutos de terminar su turno y circular por el boulevard Pedro Infante.

El comandante con una herida de bala en uno de sus hombros fue trasladado a un hospital de la capital del estado, donde permanece internado, con vigilancia, en tanto las autoridades judiciales integran la carpeta de investigación sobre los hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán reportó que Jonhatan “N” se encuentra fuera de peligro, pero permanece bajo asistencia médica en un hospital debido a la lesión que presentó en un hombro.

Según la información que se conoce, se presume que el recién nombrado comandante era seguido por sus agresores, por lo que estos aprovecharon que conducía su vehículo un Honda Accord para emparejarse y dispararle en repetidas ocasiones y luego huir de la zona, sin ser detenido.

A inicios de año, el lunes 5 de enero, el director de Tránsito de Culiacán, Francisco Zazueta Lizárraga fue atacado a balazos por varios hombres armados, en la sindicatura de Aguaruto, al extremo poniente de la capital del estado, gravemente herido fue trasladado a un hospital, en donde poco después fue declarado muerto.

