Pénjamo, Gto.- Tres policías municipales fueron emboscados por un la tarde de este martes en la colonia Indeco, en Pénjamo, Guanajuato; uno de ellos murió y dos presentan lesiones graves.

Los oficiales realizaban patrullajes de vigilancia y disuasión sobre la carretera del Libramiento Norponiente de La Piedad, que conducía al estado de Michoacán.

El Gobierno Municipal condenó la en la que murió un oficial de Seguridad Pública en el cumplimiento de su deber y señaló que dos de sus compañeros reciben atención médica.

En un comunicado hizo un pronunciamiento enérgico por los y expresó su respaldo incondicional absoluto a todos los elementos de Policía Municipal que diariamente arriesgan su integridad.

En menos de una semana dos policías han sido asesinados en la entidad, el 1 de marzo de 2026 mataron a balazos a un oficial en Yuriria.

