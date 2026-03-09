La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este lunes en Palacio Nacional a integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y a empresarios de distintos sectores productivos del país, como parte del diálogo permanente con la iniciativa privada para fortalecer el desarrollo económico.

En el encuentro participó la directora ejecutiva del organismo empresarial, Ana María Aguilar Argáez, así como destacados líderes empresariales, entre ellos Antonio del Valle Perochena, presidente del Grupo Empresarial Kaluz, y Daniel Servitje Montilla, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo.

También asistió Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

La reunión es seguimiento a las mesas de trabajo iniciadas la semana pasada, tras el encuentro con el Consejo Nacional de Inversiones, en el que también participó el empresario Carlos Slim Helú.

em