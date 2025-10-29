El martes 28 de octubre, Sean P. Duffy, titular del Departamento de Transporte de Estados Unidos, ordenó la revocación de la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas que, en su mayoría, parten del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Igualmente, suspendió cualquier expansión de vuelos combinados (pasajeros y carga) de compañías aéreas mexicanas entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Estados Unidos.

Te contamos la razón de esta decisión y cómo afecta al nuevo vuelo de Aeroméxico entre CDMX y San Juan de Puerto Rico.

¿Por qué se cancelaron 13 vuelos a Estados Unidos desde México?

De acuerdo con el comunicado oficial compartido por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la orden del secretario Duffy se debe al incumplimiento, desde el 2022, del Tratado de Transporte Aéreo de 2015 entre Estados Unidos y México.

“México ha cancelado y suspendido ilegalmente vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años sin consecuencias. Mientras tanto, las aerolíneas mexicanas han estado añadiendo nuevas rutas y servicios entre México y Estados Unidos”, se lee en el escrito.

El Gobierno Federal de México canceló algunos slots (permisos para aterrizar y despegar) de las aerolíneas comerciales estadounidenses en el AICM y obligó a las compañías de carga de ese país a reubicar sus operaciones al AIFA.

“Al restringir los slots y exigir que todas las operaciones de carga se trasladen fuera del AICM, México ha incumplido su promesa, ha perturbado el mercado y ha dejado a las empresas estadounidenses con pérdidas millonarias debido al aumento de costos”, alega la dependencia estadounidense.

¿Se canceló el vuelo directo de Aeroméxico entre CDMX y Puerto Rico?

A inicios de septiembre de este año, Aeroméxico anunció una nueva ruta directa entre el AICM y el Aeropuerto Luis Muñoz Marín de la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

La inauguración del vuelo estaba prevista para hoy, 29 de octubre. Se tenían contempladas 4 frecuencias a la semana: salidas de CDMX a San Juan los miércoles, jueves, viernes y sábados y de San Juan a CDMX los jueves, viernes, sábados y domingos.

Sin embargo, tras la orden del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, por el momento, esta ruta no ha despegar. Por tanto, es una de las 13 rutas canceladas hasta nuevo aviso.

¿Qué pasa si compraste boleto con Aeroméxico para el vuelo directo de CDMX A Puerto Rico?

Aunque Aeroméxico no ha compartido un comunicado oficial, emitió una política de protección para los pasajeros afectados por esta decisión.

Consiste en las siguientes opciones:

Reembolso del 100% en forma de pago original o en EMD, un documento electrónico para usar en cualquier otra ruta de Aeroméxico con una validez de un año a partir de la fecha de emisión.

con una validez de un año a partir de la fecha de emisión. O cambio de fecha sin cargo ni diferencia de tarifa, respetando la misma ruta y cabina pagada.

O cambio de ruta sin cargo, aunque en este caso sí aplica la diferencia de tarifa.

Lo anterior aplica para clientes viajando a San Juan con fecha de viaje del 29 al 31 de octubre de 2025 y para quienes viajan desde San Juan del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2025.

