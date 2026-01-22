El fin de semana es el mejor momento para descansar del acelerado ritmo de la CDMX. Y qué mejor que hacerlo explorando destinos cercanos, perfectos para escapadas de ida y vuelta.

Visita el Parque Ecoalberto en Hidalgo

A las afueras de la ciudad de Ixmiquilpan, Hidalgo (a unas 3 horas de la CDMX), en las fértiles tierras del semidesértico Valle del Mezquital y a un costado del río Tula, el Parque Ecoalberto ofrece 2 experiencias: un balneario con agua termal y una zona de aventura, ambas ideales para visitar el fin de semana.

El balneario, con aguas termales a 36°C, cuenta con varias albercas de distintas profundidades, toboganes y juegos para niños, así como palapas, asadores, canchas deportivas y venta de comida típica de la región.

Foto: Parque Ecoalberto

La zona llamada Gran Cañón está a un lado del río. Ahí hay paseos en lancha y en kayak, descenso a rappel en enormes paredes de roca natural, áreas verdes, un puente que bordea el cerro y una tirolesa sobre el río.

Abre las 24 horas del día, aunque hay algunas actividades y atracciones con un horario específico de funcionamiento.

Cuenta con bonitas cabañas de piedra y madera en la zona del Gran Cañón, por si quieres quedarte el fin de semana.

También organizan caminatas nocturas en fechas específicas.

Lee también: Volarte: cuándo es el festival de papalotes en Cholula

La entrada al balneario es de $140 pesos por persona, mientras que el acceso al Gran Cañón es de $50. Las experiencias van de los $100 hasta $250.

Más información en el sitio web: ecoalberto.info

Lánzate al carnaval de Jiutepec, en Morelos

Morelos es uno de los estados que presume algunos de los carnavales más animados en el centro de México. Los de Tepoztlán y Tlayacapan son los más conocidos, aunque la temporada carnestolenda de 2026 arrancará este mismo fin de semana en Jiutepec (a unas 2 horas de la CDMX).

Sus calles serán copadas por las comparsas de los tradicionales chinelos, quienes bailan al ritmo de la banda de viento.

Paralelamente habrá presentaciones de cómicos y grupos musicales en vivo (algunas con costo).

Foto: Sectur Morelos

Aprovecha la visita a Jiutepec para visitar alguna de sus bellas haciendas, como el Hotel & Spa Hacienda de Cortés, y monumentos como la Parroquia y Exconvento de Santiago Apóstol (siglo XVI).

Facebook: ‘Gobierno Municipal de Jiutepec’.

Sube a la cima de la Malinche, en Tlaxcala

¿Qué se sentirá conquistar la cima de una de las montañas más altas de México? En Tlaxcala, a unas 2 horas y media de la CDMX, anímate a conquistar La Malinche, un pico a más de 4,461 metros sobre el nivel del mar.

La touroperadora Tavo Yali Tours tiene recorridos guiados privados desde el Centro Vacacional Malintzi, en las faldas boscosas de la montaña.

Desde ahí, sigue una ruta a pie a través de bosque, pastizales, grandes rocas y vistas increíbles de Tlaxcala, Puebla y, si tienes un poco de suerte, de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Foto: Yali Tours

Aunque no se necesita experiencia previa, se requiere buena condición física, pues la experiencia se lleva a cabo a una altitud considerable y dura entre 8 y 9 horas.

El precio es de $1,650 pesos por persona. Incluye guías certificados, paradas interpretativas —sobre flora, fauna y geología—y para tomar fotos.

WhatsApp: (241) 133 1096.

Comida en un viñedo de Querétaro

En la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro se come muy bien, así que para este fin de semana te proponemos visitar Viñedos Azteca y su restaurante El Itacate (a unas 3 horas y 20 minutos de la CDMX).

Lee también: 10 de las mejores piezas en el Museo del Templo Mayor

Con terrazas al aire libre, vistas a los viñedos y bodegas de estilo hacienda colonial, el restaurante prepara platillos que fusionan especialidades mexicanas e italianas, tablas de quesos, ensaladas, cortes de carne, pizzas artesanales y postres.

Abre los fines de semana de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

vinedosazteca.com/kowine

Visita un santuario de mariposas monarca en Edomex

Entre enero y febrero, las mariposas monarca ‘despiertan’ y se preparan para emprender su regreso a Estados Unidos y Canadá, por lo que estamos en el mejor momento para visitar uno de sus santuarios.

Si no quieres ir hasta Michoacán, una de las opciones más cercanas es Piedra Herrada (a unas 2 horas y 20 minutos en auto de la CDMX) en el pueblo mágico de Valle de Bravo, un santuario en la montaña, en bosques de pino y oyamel.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

La caminata de aproximadamente un par de horas se hace mediante senderos rústicos y muchas veces en subida, por lo que es recomendable para personas con buena condición física.

Para proteger la especie, la permanencia en la zona núcleo (con más concentración de mariposas) es de 15 minutos como máximo.

Abre el fin de semana de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $150 pesos por adulto y $100 por niño.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters