Aunque el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reabrió la estación Chabacano de la Línea 2, los trabajos en su conexión con el Jardín Flotante continúan por arriba de los andenes que fueron renovados de cara al Mundial.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que los trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y de la empresa IDINSA se encuentran construyendo dos rampas que dan acceso al Jardín Flotante, que aún no tiene entrada a Chabacano.

Sobre la Calzada de Tlalpan volvió la maquinaria para desarrollar los trabajos en el inicio del tramo que va de Chabacano a San Antonio Abad. En la rampa de la estación Chabacano se están instalando barandales, por lo que no hay acceso al público.

Desde los andenes se puede ver a los trabajadores instalando el mobiliario del jardín, que desde afuera de la estación se percibe un gran avance, ya que la zona que conecta con la estación del Metro se ve con los acabados, mobiliario y pintura morada característica del gobierno de Clara Brugada.

En cada salida de la estación Chabacano también se colocaron dos muros verdes; aunado a ello, el tramo de la ciclovía La Gran Tenochtitlán perteneciente a Chabacano ya se encuentra confinada y con señalamientos para que no sea invadida.

Audiencia ciudadana

Entre la lluvia y fuertes vientos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizó su segunda audiencia ciudadana en el Jardín Flotante.

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En esta ocasión pasó de la zona de Tlaxcoaque a casi llegando a Chabacano, por lo que la gente tuvo que ingresar desde la estación del Metro San Antonio Abad.

No obstante, se pudo observar que los puentes ubicados entre San Antonio Abad y Chabacano ya son funcionales, pues la gente podía salir, después de la audiencia, por las escaleras. Dichas escaleras, que se encuentran dirección sur y centro, ya están abiertas y pueden ser utilizadas por los usuarios.

Los trabajos de instalación de elevadores, prioritarios para la gente que se moviliza en silla de ruedas o en muletas, todavía no están concluidos.

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Incluso, metros más adelante (casi llegando a San Antonio Abad) se cerró un acceso que debería conectar con un puente peatonal, mismo que no está terminando, ya que carece de piso y elevador, y se desconoce si seguirán con su implementación, ya que no hay trabajadores ni maquinaria en la zona.

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