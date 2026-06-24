Metrópoli | 24-06-26 | 09:16 | Actualizada | 24-06-26 | 09:16 |

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México () informó que la circulación en Paseo de la Reforma se encuentra cerrada en ambos sentidos.

Por medio de su cuenta de X, OVIAL precisó que el cierre está entre La Diana Cazadora y Lafragua, esto debido a logística para celebraciones de la .

Como alternativa vial, se recomienda usar:

  • Avenida Chapultepec
  • Avenida Insurgentes
  • Circuito Interior
  • James Sullivan
  • Anillo Periférico
  • Eje 2 Oriente
  • Viaducto Miguel Alemán

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El cierre se mantiene desde días pasados debido a que este miércoles 24 de junio juega la Selección Mexicana contra República Checa, por lo que se espera que, los aficionados acudan al a celebrar.

Por otro lado, la SSC informó que implementará un dispositivo de seguridad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de jugadores, equipo arbitral, autoridades de las federaciones de futbol, aficionados, turistas y de la ciudadanía en general.

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Estas son las vialidades cerradas en Reforma por el partido México-Chequia. Foto: Especial
Estas son las vialidades cerradas en Reforma por el partido México-Chequia. Foto: Especial

Ley seca en Centro Histórico

Por otro lado, el Centro de Orientación también reiteró que con motivo del juego habrá en el Centro Histórico.

Señaló que la ley aplica para el perímetro A y en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

La ley se empezará a aplicar a partir de las 15:00 horas del 24 de junio a las 7:00 horas del 25 de junio.

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mahc/LL

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