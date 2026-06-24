El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL SSCCDMX) informó que la circulación en Paseo de la Reforma se encuentra cerrada en ambos sentidos.

Por medio de su cuenta de X, OVIAL precisó que el cierre está entre La Diana Cazadora y Lafragua, esto debido a logística para celebraciones de la Copa Mundial 2026.

Como alternativa vial, se recomienda usar:

Avenida Chapultepec

Avenida Insurgentes

Circuito Interior

James Sullivan

Anillo Periférico

Eje 2 Oriente

Viaducto Miguel Alemán

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El cierre se mantiene desde días pasados debido a que este miércoles 24 de junio juega la Selección Mexicana contra República Checa, por lo que se espera que, los aficionados acudan al Ángel de la Independencia a celebrar.

Por otro lado, la SSC informó que implementará un dispositivo de seguridad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de jugadores, equipo arbitral, autoridades de las federaciones de futbol, aficionados, turistas y de la ciudadanía en general.

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Estas son las vialidades cerradas en Reforma por el partido México-Chequia. Foto: Especial

Ley seca en Centro Histórico

Por otro lado, el Centro de Orientación también reiteró que con motivo del juego habrá ley seca en el Centro Histórico.

Señaló que la ley aplica para el perímetro A y en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

La ley se empezará a aplicar a partir de las 15:00 horas del 24 de junio a las 7:00 horas del 25 de junio.

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mahc/LL