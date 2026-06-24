Ante el partido entre México y República Checa de esta noche en el Estadio Ciudad de México, el Gobierno capitalino anunció ley seca en todo el perímetro “A” del Centro Histórico, así como en cinco colonias de la alcaldía Cuauhtémoc: Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Esta medida, que es nueva durante el Mundial, ya que en los dos partidos anteriores de la Selección no se aplicó, se implementa con el objetivo de garantizar que “siga habiendo saldo blanco” en la Ciudad, como ocurrió las dos semanas anteriores, dijo el secretario de Gobierno, César Cravioto.

“La diferencia entre la celebración del primer partido y del segundo partido de la Selección fue prácticamente el doble de gente. Entonces, nos estamos preparando y queremos reducir los riesgos. Por eso se está planteando que no se venda alcohol a los alrededores para llevar”, explicó.

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Fuente: Elaboración propia

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el funcionario aseguró que se está capacitando a todo el personal que formará parte del operativo que se pondrá en marcha durante el partido, sin que esta medida implique que la Ciudad tiene un “gobierno punitivo”.

En el acuerdo que publicó la Secretaría de Gobierno en la Gaceta Oficial se establece que la medida aplicará a partir de las 15:00 horas de este miércoles hasta las 7 de la mañana del jueves, y será efectiva para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en la zona mencionada, no así para el consumo de bebidas alcohólicas por copeo dentro de establecimientos mercantiles.

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Al señalar que pareciera que con cada triunfo de la Selección “la fiesta aumenta”, Clara Brugada dio la bienvenida a la fiesta y a la alegría, pero advirtió que se hará de forma organizada y regulada, por lo que se limitará el alcohol, para evitar cualquier riesgo que ocurra entre la multitud.

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“Tiene que ver con evitar que durante el festejo en el espacio público se esté bebiendo alcohol o que lleguen vendedores con sus carritos a vender cerveza, o que pareciera que hay tierra libre para poder hacer y deshacer, pues no”, mencionó.

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Ante la implementación de la ley seca, tiendas de abarrotes y de conveniencia se prepararon para respetar la disposición. A unas calles del Monumento a la Revolución se encuentra la tiendita de abarrotes La Chatita. El dueño explicó a EL UNIVERSAL que está al tanto de la medida, pero no es algo que le agrade del todo.

“A ver cómo nos va, la cerveza es lo que más se vende. Ese día del partido [que jugó la Selección Mexicana] se me vaciaron los refrigeradores, vendí todo”, contó.

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Los trabajadores del Oxxo que está en avenida Morelos, en la colonia Juárez, refirieron que también están al tanto.

“Bajo ninguna circunstancia podemos vender alcohol, hasta la mañana del jueves”, dijeron.

Sin embargo, no todos saben de esta restricción. Las vendedoras del 7-Eleven del Barrio Chino, en la colonia Centro, dijeron no estar notificadas. “No nos han dicho nada, al menos aquí no”.

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“No he visto la Gaceta, pero si es así, nosotros tenemos servicio con alimentos, podemos atender sin problemas”, comentó la recepcionista del Salón Tenampa, en la Plaza Garibaldi.

Operativo

En este sentido, 649 personas de la Secretaría de Gobierno se desplegarán en los alrededores del corredor Reforma, Juárez y Revolución —donde se instalarán pantallas gigantes— para regular el comercio en vía pública, inhibir el consumo de alcohol y orientar a los aficionados.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará a 4 mil 200 elementos.

Con información de Arturo Ordaz Díaz y Fabián Evaristo

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